El viceministro Yamil García denunció la existencia de una presunta estructura de cobros irregulares dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que habría operado mediante pagos exigidos a empresas, funcionarios y personas que realizaban trámites ante la institución.

La autoridad reveló que una investigación financiera identificó más de un millón de bolivianos en movimientos económicos sin justificar en las cuentas personales del exdirector ejecutivo de la ANH, Germán Daniel Jiménez.

García explicó que estos movimientos no corresponderían a salarios, aguinaldos ni otros ingresos laborales, sino a depósitos y transferencias cuyo origen está siendo investigado.

Identifican más de Bs 1 millón en cuentas del exdirector de la ANH

Según el viceministro, el rastreo financiero estableció que aproximadamente Bs 970.000 fueron depositados en una cuenta del Banco Unión y más de Bs 17.000 en otra cuenta del Banco Económico que, según indicó, no había sido declarada.

Entre los movimientos identificados figuran transferencias de personas que ocupaban cargos públicos, funcionarios de la Asamblea Legislativa y depósitos realizados mediante cajeros automáticos cuyos remitentes no pudieron ser identificados.

“Solamente en el caso del exdirector ejecutivo de la ANH se ha registrado más de un millón de bolivianos de incremento económico injustificado”, afirmó García.

La autoridad identificó a Germán Jiménez Terán como una de las exautoridades incluidas en la denuncia y señaló que los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de la investigación penal.

Detectan depósitos a otros exfuncionarios y presuntos pagos a policías

El viceministro también informó sobre movimientos económicos observados en las cuentas de otros exdirectores de la ANH.

Entre ellos mencionó al exdirector de Planificación, quien habría recibido aproximadamente Bs 400.000 en transferencias consideradas injustificadas. En ese registro se identificaron 14 depósitos provenientes de empresas de aviación, compañías mineras, cooperativas mineras y estaciones de servicio de Cochabamba y Santa Cruz.

Asimismo, señaló que otro exdirector de Distritos habría recibido transferencias periódicas de funcionarios de la propia institución, con montos que iban desde Bs 500 hasta Bs 6.000.

Otro caso que llamó la atención de las autoridades corresponde a un exdirector general de Regulación, quien habría realizado transferencias a funcionarios policiales por montos superiores a Bs 12.000.

“Estamos ante redes complejas que están siendo expuestas y que ahora, dentro de la investigación penal, con seguridad van a irse desdoblando con mayor profundidad”, sostuvo García.

Denuncian un sistema de cobros para trámites y autorizaciones

García explicó que las denuncias recibidas permitieron identificar un patrón recurrente de presuntos cobros dentro de la ANH.

Según su explicación, se habrían exigido pagos para obtener licencias, autorizaciones y permisos, pero también ante la identificación de infracciones, intervenciones a cisternas e incluso para permanecer en determinados puestos laborales.

El viceministro aseguró que las exigencias económicas también habrían alcanzado a personas que buscaban reunirse con altos ejecutivos de la institución.

La autoridad sostuvo que los movimientos financieros identificados coinciden con las denuncias recibidas y que la información continuará siendo ampliada con nuevos datos proporcionados por la ciudadanía.