La Policía identificó y redujo a un grupo de reclusos de nacionalidad brasileña señalados como los autores materiales del ataque armado perpetrado este miércoles contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, dentro del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

Imágenes difundidas tras el operativo muestran a los extranjeros, quienes presentan antecedentes de reincidencia, sometidos por los uniformados luego de que presuntamente originaran el motín y accionaran armas de fuego en el recinto ubicado en el municipio de Sacaba.

Un fuerte contingente de efectivos antimotines de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y del grupo Delta rodeó el bloque C, área destinada a los internos de mayor peligrosidad.

Se conoce que los agentes ingresaron movilizados en diversas patrullas tras reportarse los disparos.

El exfiscal Zeballos permanece recluido en ese centro penitenciario desde el pasado 4 de octubre, fecha en la que la justicia dictó su detención preventiva mientras avanzan las pesquisas en su contra.

La Fiscalía lo investiga actualmente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.