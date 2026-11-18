Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo destinado a fortalecer la protección del patrimonio arqueológico y etnológico del país, mediante acciones conjuntas para frenar el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que destacó que el convenio establece mecanismos de prevención, intercambio de información y coordinación diplomática para facilitar la recuperación de piezas patrimoniales.

El acto de suscripción contó con la presencia del canciller Héctor Huanca, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter.

Acuerdo contempla recuperación de piezas

Entre los principales alcances del convenio se encuentra el fortalecimiento de las acciones para identificar y recuperar bienes arqueológicos y etnológicos que hayan sido sustraídos o comercializados ilegalmente.

Asimismo, contempla asistencia técnica e intercambio de información entre ambos países, con el propósito de mejorar los mecanismos de protección y fortalecer la capacidad institucional del Estado boliviano.