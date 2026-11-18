El amor verdadero no entiende de distancias, obstáculos ni limitaciones económicas. Esta premisa resume la conmovedora historia de Hermundo Panoso Vargas, un poblador del sindicato La Colmena (zona Boquerón Zamora), cuyo profundo afecto por su fiel compañera de cuatro patas, Domitila, conmovió a las redes sociales y a todo el municipio de Yapacaní.

150 kilómetros impulsados por la esperanza

Todo comenzó cuando Domitila enfermó gravemente. Ante la falta de recursos y de atención médica veterinaria en su comunidad, don Hermundo no lo dudó un segundo: decidió emprender un duro viaje de aproximadamente 150 kilómetros para buscar ayuda profesional en Yapacaní.

Sin un teléfono celular propio y cargando con la angustia de ver sufrir a su perrita, el hombre se movilizó con la firme esperanza de encontrar a personas solidarias o veterinarias dispuestas a salvarle la vida a su inseparable amiga. Su caso se viralizó rápidamente, generando una ola de empatía y movilizando a colectivos como Defensa Animal Yapacaní, que de inmediato se dispuso a coordinar el traslado de Domitila hacia la veterinaria Mascotas para que recibiera el tratamiento necesario, apelando también a la solidaridad ciudadana para cubrir los gastos médicos.

Don Hermundo traslada a su fiel amiga en un balde sobre una motocicleta. Foto: InfoYapacani.

Un desenlace que enluta a las redes

Sin embargo, la realidad a veces supera las intenciones más nobles. Horas más tarde de que se difundiera la esperanza de ayuda, los comentarios de la publicación original en el portal de InfoYapacani, trajeron la más desgarradora de las noticias.

La solidaridad llegó tarde para el frágil cuerpito de Domitila. Según la actualización brindada por una vecina que pudo comunicarse directamente con él a través del teléfono de su madre, la perrita falleció en el camino antes de lograr ingresar al municipio de Yapacaní.

"Lastimosamente la perrita falleció en el camino... En estos momentos el señor está de retorno a su comunidad con Domitila fallecida para enterrarla en su casa", relató con pesar la testigo que habló con don Hermundo.

El legado de un amor sin límites

Aunque Domitila no pudo recibir la atención médica que tanto buscaba su dueño, la historia de don Hermundo deja una huella imborrable en la memoria colectiva. Su travesía de 150 kilómetros quedará como un recordatorio del vínculo sagrado e inquebrantable entre un ser humano y su mascota, demostrando que la lealtad, el sacrificio y el amor puro no necesitan de grandes riquezas, sino de un corazón dispuesto a darlo todo por un amigo fiel.