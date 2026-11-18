Este martes llegó a Santa Cruz el primer lote de 1.500 kits de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV), que fue trasladado a las instalaciones regionales de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), luego de completar los trámites de salida de Aduana.

La llegada de estos equipos busca fortalecer el programa de conversión vehicular y facilitar que los transportistas accedan a un combustible más económico, como alternativa para reducir sus gastos de operación.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que se acelerará la distribución de los equipos para dar continuidad a las conversiones destinadas al transporte público federado, libre y cooperativo.

La entidad busca ampliar el uso del gas natural y reducir los costos de funcionamiento de los motorizados. Según los datos oficiales, hasta el 3 de noviembre se habían convertido 1.825 vehículos en todo el país, de los cuales 680 corresponden a Santa Cruz, 552 a Cochabamba y 444 a La Paz y El Alto.

¿Cuáles son los requisitos para convertir tu vehículo a GNV?

De acuerdo con la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), los interesados deben presentar cinco requisitos principales:

1. Carta de solicitud: dirigida al director general ejecutivo de EERV-Patria, especificando la modalidad de conversión requerida. Entre las modalidades habilitadas figuran CON, SEC, KPB, KPBS, CPB, CPBS, CKB y CKBS.

2. Fotocopia de cédula de identidad: documento del beneficiario. Para vehículos estatales también se debe presentar el memorándum de asignación.

3. Fotocopia del RUAT: documentación del vehículo. Si no está registrado a nombre del beneficiario, se debe adjuntar un documento privado de compraventa, poder notariado o minuta de transferencia, según corresponda.

4. SOAT vigente: fotocopia simple del certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

5. Comprobante de domicilio: fotocopia de una factura o aviso de cobranza de luz, agua o gas domiciliario.

En caso de que el beneficiario ya cuente con equipos de conversión propios, también deberá presentar el certificado de inspección de IBMETRO y el calco de la serie correspondiente. Los documentos originales deben llevarse para su verificación.

Red Uno

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El beneficio está dirigido al transporte público, incluyendo a los operadores federados, libres y cooperativos.

Además de las conversiones, EERV-Patria ofrece servicios de mantenimiento de equipos, recalificación y reposición de cilindros, así como la transformación de vehículos que funcionan con diésel a GNV.

Para consultas sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 800-10-6505 o a los teléfonos 2145491, 2146367 y 2146398. Los costos, la disponibilidad de talleres y las condiciones de cada modalidad deben confirmarse directamente con la entidad.