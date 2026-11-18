El presidente Rodrigo Paz aseguró que su Gobierno enfrenta una lucha directa contra el crimen organizado y afirmó que, durante este año, comenzaron a caer personas vinculadas a estructuras que operaban dentro del sistema judicial y el Ministerio Público.

El mandatario dijo estas organizaciones están siendo investigadas y se busca desarticularlas.

“Ustedes saben que este año hemos tocado lo que antes no se tocaba, lo ilícito, ha caído el mayor narcotraficante y tras de él está cayendo una serie de protagonistas del sistema judicial y del Ministerio Público. Todo eso era parte de una organización que estamos empezando a romper”, expresó.

Paz realizó estas declaraciones en la ciudad de Trinidad, después de participar en los actos conmemorativos por los 184 años de creación del departamento del Beni.

El mandatario sostuvo que la lucha contra las redes criminales también es importante para generar condiciones de seguridad jurídica y atraer inversiones al país.

“Nadie viene a un país a invertir, se hace socio de los bolivianos si no hay justicia e instituciones fuertes”, afirmó.

Asimismo, reconoció que esta lucha tiene consecuencias y advirtió que algunas personas aprovechan el contexto para causar daño a la sociedad.

“Estamos en un momento de lucha de frente contra el crimen organizado y hay consecuencias a veces muy dolorosas y otros que aprovechan ese momento para hacer daño a la sociedad”, acotó.

Contexto

Las declaraciones del presidente Paz se producen en medio de investigaciones por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y estructuras del sistema judicial y el Ministerio Público.

Entre los casos que generaron cuestionamientos está el denominado caso ROMA, que investiga el supuesto acceso y control irregular del sistema informático de la Fiscalía. También se encuentran los procesos derivados del caso del narcotraficante Sebastián Marset, relacionados con presuntas filtraciones de información, influencias judiciales y manejo irregular de bienes.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, señaló anteriormente que organizaciones criminales vulneraron instituciones estatales y accedieron a información reservada, situación que derivó en investigaciones y aprehensiones.

En ese contexto, Paz insistió en que el país atraviesa una etapa de confrontación directa contra el crimen organizado y que el fortalecimiento de la justicia y de las instituciones es fundamental para enfrentar estas estructuras.