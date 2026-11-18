Una granada, 20.000 dólares y amenazas contra una fiscal. Una investigación publicada por el portal de noticias Infobae expone detalles de los chats secretos que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mantenía con sus colaboradores a través de la plataforma encriptada Sky ECC.

Las conversaciones revelan cómo el acusado habría coordinado el lanzamiento de una granada contra una unidad antidrogas en Montevideo, ordenado enviar amenazas a una fiscal y utilizado el nombre de usuario «Omelette» para comunicarse con integrantes de su organización criminal.

Uno de los detalles más llamativos surgió durante una entrevista con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos: Marset reconoció que utilizaba la plataforma Sky ECC y que consideraba «incorruptible» a Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte de Uruguay.

La información forma parte de documentos judiciales presentados por los fiscales estadounidenses y divulgados por el semanario uruguayo Búsqueda.

Según los documentos, Marset reconoció ante agentes de la DEA que utilizaba la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que uno de sus nombres de usuario era «omelet».

En una conversación con Federico Santoro, señalado como su mano derecha y tesorero, le explicó el origen del alias con una frase particular:

"Soy yo. El otro ya caducó. Me he puesto 'Omelet'. Porque tengo muchos huevos".

Santoro posteriormente fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado a la estructura criminal.

Las comunicaciones de Sky ECC fueron obtenidas inicialmente en Francia durante una investigación y posteriormente facilitadas a las autoridades estadounidenses.

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Uno de los episodios más graves aparece en los mensajes del 4 de mayo de 2020.

Ese día, Marset habría anticipado a sus contactos que planeaba ordenar el lanzamiento de una granada contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, ubicada en el barrio Prado de Montevideo.

"Hacer lanzar una granada en la brigada. Así se quedan un poco quietos. Tienen que respetar al PCU", escribió, en referencia al Primer Cártel Uruguayo que, según la investigación, lideraba.

Cinco días después, el 9 de mayo, comunicó que el ataque se había concretado.

"Primera amenaza PCU", escribió.

En otra conversación compartió una captura de pantalla en la que una persona proponía pagar 20.000 dólares para que alguien lanzara el explosivo contra la unidad policial.

"Hermano, doy 20 mil dólares para q la tiren para la brigada ahí en el Prado. ¿Tenés quién lo haga?", decía el mensaje.

La respuesta fue: «Ya habló sí, a ver qué onda y te aviso».

De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía estadounidense, Marset también admitió posteriormente haber organizado el atentado.

Al día siguiente del ataque, el 10 de mayo de 2020, Marset volvió a utilizar Sky ECC para impartir otra instrucción.

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Esta vez, el objetivo era enviar un mensaje intimidatorio a una fiscal.

"Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje", ordenó a uno de sus contactos.

Posteriormente, le proporcionó el contenido del mensaje que debía ser enviado.

En el texto, Marset planteaba que la organización dejaría de realizar atentados contra la fiscal y las instituciones bajo su responsabilidad si las autoridades flexibilizaban sus actuaciones contra el grupo criminal. También advertía que, de continuar las acciones policiales y judiciales, serían «un poquito más duros».

El mensaje concluía con una referencia al Primer Cártel Uruguayo y una advertencia sobre los límites que, según el remitente, no debían cruzarse.

Los fiscales estadounidenses señalaron que la DEA obtuvo información sobre la amenaza después de entrevistarse con Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte de Uruguay.

Posteriormente, los agentes mostraron el mensaje a Marset durante la lectura de sus derechos.

Según el escrito judicial, el narcotraficante confirmó que había ordenado a otra persona enviar la comunicación intimidatoria a la fiscal porque la consideraba «incorruptible».

La revelación llegó a la prensa uruguaya y provocó una reacción de Ferrero, quien expresó que conocer esa definición le había generado «un gran orgullo».

El fiscal Anthony T. Aminoff presentó el 11 de noviembre un escrito ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal del Distrito Este de Virginia, solicitando que las comunicaciones de Sky ECC sean admitidas como prueba en el proceso judicial contra Marset.

La Fiscalía busca incorporar estos intercambios para respaldar sus acusaciones y demostrar el funcionamiento de la estructura criminal, así como las instrucciones que habría impartido el narcotraficante a sus colaboradores.