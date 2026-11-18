Freeman Johnson, considerado el superviviente de mayor edad entre los militares estadounidenses que vivieron el ataque a Pearl Harbor, ha muerto a los 106 años, según informan los medios de Estados Unidos.

Según precisa la revista People, Johnson tenía 21 años y estaba destinado a bordo del crucero ligero de la Armada USS St. Louis cuando tuvo lugar la ofensiva sorpresa de la Armada Imperial Japonesa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái.

Ese 7 de diciembre de 1941, domingo, el joven estaba leyendo un libro cuando oyó disparos de ametralladora y notó vibraciones de repente: "Esa fue la primera señal de que algo iba mal", le dijo al diario The Boston Globe en 2018.

Ese mismo periódico añade ahora que Johnson falleció el pasado sábado en Centerville, Massachusetts, donde vivía con su hija Diane. El USS St. Louis se encontraba en Pearl Harbor para labores de mantenimiento.

Freeman Johnson observa una gorra con la inscripción U.S. Navy. Foto: RR.SS.

The Boston Globe recuerda que en cuanto comenzó el ataque, la tripulación recibió la orden de acudir a los puestos de combate. Johnson bajó corriendo a la cubierta inferior y sustituyó algunas piezas de una de las calderas del buque, que logró alejarse de la zona de peligro.

En ese momento, según indicó el veterano a ese diario el pasado marzo, no tuvo tiempo para pensar: "Estás demasiado ocupado. No piensas en lo que está pasando ni en lo que va a pasar. Eres una pequeña pieza de una gran maquinaria. Me limité a hacer lo que me ordenaron".

La web war.gov, citada por el Globe, recuerda que el St. Louis fue el único gran buque de EE.UU. que consiguió escapar sin sufrir bajas ni daños importantes, lo que le valió el apodo de "Lucky Lou" (El afortunado Lou).

Tras la guerra, Johnson volvió a casa y trabajó unos años en una estación de servicio, tras lo cual pasó 40 años como empleado en un taller mecánico.

En total, la ofensiva militar nipona contra Pearl Harbor provocó más de 2.300 muertos entre los estadounidenses y unos 1.200 heridos, además de la destrucción de cientos de embarcaciones y aviones de la Flota del Pacífico. Al día siguiente, Washington le declaró la guerra a Japón y entró de pleno en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

