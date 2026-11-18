El pequeño lucía una sotana blanca y una mitra cuando fue acercado al papamóvil durante la Audiencia General en Roma.
18/11/2026 8:58
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Un tierno momento protagonizó el papa León XIV durante su Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro, en Roma, cuando recibió en brazos a un bebé vestido con la tradicional indumentaria papal.
El emotivo episodio ocurrió mientras el pontífice recorría la plaza a bordo del papamóvil, saludando a los miles de fieles que llegaron para participar en el encuentro semanal.
En medio del recorrido, sus guardias le acercaron al pequeño, que lucía una sotana blanca y una mitra, el característico tocado utilizado por los papas y obispos.
León XIV lo tomó en brazos y lo alzó ante la mirada de los presentes, que reaccionaron con sonrisas y muestras de emoción al observar la particular escena.
El momento quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención por la ternura del encuentro entre el pontífice y el pequeño que, por unos instantes, se convirtió en un mini-Papa.
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