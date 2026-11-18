El departamento de La Paz registró dos movimientos sísmicos en un periodo de 48 horas. El primero ocurrió el lunes 16 de noviembre en la provincia Franz Tamayo, con una magnitud de 5,0, mientras que el segundo se reportó este miércoles 18 de noviembre en la provincia Pacajes, con una magnitud de 3,1.

De acuerdo con el reporte del Observatorio San Calixto, el primer movimiento tuvo una profundidad aproximada de 700 kilómetros y fue localizado al norte de Apolo.

El segundo evento se registró a las 10:31 de este miércoles, con una profundidad de 154 kilómetros y coordenadas de 17.646 grados de latitud sur y 69.382 grados de longitud oeste.

El epicentro fue ubicado a 68 kilómetros al sur-suroeste de Santiago de Machaca, a 74 kilómetros al noroeste de Sajama y a 78 kilómetros al nor-noroeste de Tambo Quemado.

Debido a que el movimiento tuvo una profundidad superior a los 100 kilómetros, el boletín sísmico señala que es poco probable que haya sido percibido y que ocasione daños en la superficie.

¿Cómo protegerte durante un sismo?

Ante estos acontecimientos, es importante que la población conozca las recomendaciones de seguridad para actuar correctamente dependiendo del lugar donde se encuentre.

En viviendas de una sola planta, la principal recomendación es buscar refugio junto a estructuras sólidas. Se aconseja colocarse al costado de un mueble resistente para generar el denominado triángulo de la vida.

Asimismo, se recomienda adoptar una posición de resguardo corporal, acostarse de lado, cubrir prioritariamente la cabeza y el cuello y sujetarse firmemente del mobiliario.

En cambio, si el movimiento ocurre en los pisos elevados de un edificio, se recomienda permanecer en el lugar, buscar áreas de contención y mantenerse alejado de ventanas y superficies de vidrio hasta que termine el temblor.

Recomendaciones para después del movimiento

Una vez que finalice el sismo, se recomienda verificar posibles daños en la vivienda, revisar si existen personas heridas y mantenerse alerta ante eventuales réplicas.

También es importante identificar las salidas de emergencia, evitar utilizar ascensores y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las autoridades recomiendan que cada familia tenga preparado un plan de emergencia y conozca los lugares seguros de su vivienda para actuar oportunamente ante cualquier eventualidad.