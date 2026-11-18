La defensa de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, anunció que apelará la determinación judicial que dispuso seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma.

Tras concluir la audiencia de medidas cautelares, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia fue enviado al recinto penitenciario paceño, mientras las investigaciones continúan. La defensa de Quezada cuestionó los argumentos que sustentaron la decisión judicial y aseguró que no existen elementos objetivos que justifiquen la medida.

“Ya ha concluido la audiencia, la determinación ha sido la detención preventiva”, informó Mariano Medina, abogado de Quezada, al confirmar que la resolución alcanza a ambos investigados.

Consultado sobre si la decisión también comprendía a Julio César Porras, exfiscal antinarcóticos, el jurista respondió: “Sí, para ambos”.

Respecto al destino de sus defendidos, Medina confirmó que fueron enviados al penal de San Pedro. Asimismo, señaló que el juez realizó una valoración de los elementos presentados durante la audiencia, aunque cuestionó algunos de los argumentos considerados en la resolución.

El abogado adelantó que recurrirán la determinación judicial mediante una apelación, con la expectativa de que una instancia superior revise los fundamentos de la detención preventiva.

“Los aspectos no son sustentables, no hay elemento de convicción, no hay algo que establezca objetivamente esa determinación. Sin embargo, como son medidas cautelares iniciales de todo proceso, son tres riesgos que han establecido y eso lo vamos a desvirtuar”, manifestó Medina.