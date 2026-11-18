Las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza importante dentro de la investigación por el presunto secuestro de un ciudadano peruano en Santa Cruz. Los registros muestran la llegada de personas sospechosas al domicilio donde posteriormente se desarrollaron los hechos, incluso un día antes de que se concretara el presunto delito.

El material audiovisual permitirá a los investigadores reconstruir los movimientos de los involucrados y establecer qué ocurrió en el inmueble. Las imágenes cobran relevancia en medio de las actuaciones policiales que permitieron intervenir el lugar y rescatar a al joven que presuntamente se encontraba retenido contra su voluntad.

El caso también dejó tres personas aprehendidas este miércoles 18 de noviembre. Entre ellas se encuentra una mujer de nacionalidad paraguaya, quien es investigada por su posible participación en la privación de libertad del peruano, ocurrida el pasado 8 de octubre en la urbanización Vallecitos.

La investigación comenzó a tomar fuerza después de que el afectado, de entre 21 y 22 años, lograra escapar del inmueble donde presuntamente permanecía retenido. Su salida permitió conocer el caso y movilizó a la Policía, que inició las pesquisas para identificar a los responsables y establecer cómo llegó a Bolivia.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el ciudadano peruano habría viajado al país después de recibir una invitación. Su llegada a Santa Cruz habría sido coordinada por una persona que supuestamente mantenía contacto con su entorno familiar en Perú.