Las estaciones abandonadas del BRT podrían tener una nueva vida y convertirse en espacios comerciales y de servicios. La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra impulsa el proyecto Sarao, una iniciativa que busca recuperar, restaurar y embellecer las 24 estaciones ubicadas sobre el primer anillo mediante la participación del sector privado.

Uno de los principales incentivos anunciados por el municipio es que las empresas seleccionadas no pagarán alquiler durante los primeros nueve meses de concesión, como compensación por la inversión que deberán realizar para restaurar las infraestructuras.

El delegado municipal de Proyectos Estratégicos, Marcelo Áñez, explicó que el proyecto contempla la participación de empresas con capacidad económica para recuperar los espacios deteriorados.

“Durante nueve meses va a ser cero, porque de esa manera el municipio piensa apoyar a la empresa privada para la restauración de las estaciones”, señaló.

Las compañías interesadas deberán presentar propuestas que incluyan la inversión necesaria para rehabilitar las instalaciones y un proyecto de aprovechamiento que resulte beneficioso para la ciudad.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran cafeterías, bancos, empresas de telecomunicaciones, servicios turísticos y otros emprendimientos.

Aunque el proyecto contempla la recuperación de las 24 infraestructuras, solamente 21 estarán disponibles para concesiones privadas.

Áñez informó que las otras tres estaciones serán utilizadas como puntos fijos de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Boliviana.

“Se han identificado tres estaciones que van a actuar como punto fijo, como base, para desde ahí montar un dispositivo de seguridad para toda la zona”, explicó.

La intención es fortalecer la vigilancia en el primer anillo y contribuir a recuperar espacios que actualmente generan preocupación por su abandono.

El municipio presentó la estación número uno, ubicada en la calle 21 de Mayo, como ejemplo de las características que podrían tener las infraestructuras recuperadas.

Esta parada cuenta con paneles solares que permiten su autosostenibilidad energética y fue acondicionada para mostrar las posibilidades de transformación de las antiguas estaciones.

Sin embargo, la autoridad aclaró que este espacio todavía no cuenta con una concesión ni se encuentra operando comercialmente.

“Hoy no tiene una concesión, no opera, pero quisimos que sea una referencia a lo que queremos hacer”, manifestó.

La intención es que las empresas interesadas conozcan el tipo de restauración que espera impulsar la Alcaldía.

Áñez aclaró que las estaciones fueron construidas originalmente para un nuevo sistema de transporte público en Santa Cruz de la Sierra.

Por esta razón, las concesiones tendrán carácter provisional y no significarán una entrega definitiva de las infraestructuras a las empresas privadas.

“Estas estaciones fueron construidas justamente para el nuevo modelo de transporte urbano de Santa Cruz de la Sierra, que déjeme decirle que sí va a llegar”, aseguró.

De acuerdo con el municipio, el proyecto Sarao permitirá dar utilidad a las instalaciones mientras se trabaja en la implementación de ese futuro sistema.