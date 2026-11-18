Santa Cruz se prepara para combatir la proliferación de mosquitos y evitar un incremento de casos de dengue, chikungunya y zika. El alcalde Manuel Saavedra recorrió viviendas para concientizar a las familias sobre la importancia de eliminar recipientes que acumulan agua y anunció el inicio de una serie de mingas distritales.

La primera jornada se desarrollará este sábado 21 de noviembre en el Distrito Municipal 6, Pampa de la Isla, uno de los sectores identificados con mayor riesgo de infestación del mosquito transmisor de estas enfermedades.

Durante su recorrido, el alcalde informó que el municipio realizó una evaluación de casi 3.000 viviendas, en coordinación con la Gobernación y el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop).

Los resultados evidenciaron la presencia de condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti en distintos sectores de la capital cruceña.

“Los 15 distritos de nuestra ciudad están en riesgo”, advirtió Saavedra.

La autoridad expresó su preocupación por las consecuencias que podría generar la acumulación de criaderos si no se toman medidas preventivas.

“Si esto sigue así, en pocos meses todos vamos a estar o con dengue, con chikungunya o con zika”, manifestó, al pedir mayor compromiso de la población.

Saavedra anunció que las jornadas de limpieza comenzarán en el Distrito 6 y se extenderán progresivamente a otros sectores.

Los distritos 10, 14 y 15 también fueron identificados entre las zonas prioritarias por sus niveles de infestación larvaria.

La Alcaldía prevé organizar nuevas intervenciones hasta alcanzar los diferentes distritos de Santa Cruz de la Sierra.

“Este sábado necesitamos la ayuda de la población. Tenemos que sacar todos los recipientes donde se acumula el agua”, señaló el alcalde.

La autoridad recordó que uno de los principales problemas es la acumulación de agua en objetos que permanecen dentro o alrededor de las viviendas.

Las llantas en desuso, baldes, botellas, floreros y otros recipientes pueden convertirse en lugares donde los mosquitos depositan sus huevos.

Por esta razón, pidió a las familias revisar patios, jardines y otros espacios de sus hogares.

“Las llantas hay que sacarlas, porque en la posición que las pongan acumulan agua. Entonces es un tema de conciencia”, expresó.

Saavedra también lanzó una recomendación de seguridad para las familias que recibirán visitas de las brigadas municipales.

Aseguró que todos los funcionarios estarán debidamente identificados y pidió a los vecinos verificar sus credenciales antes de permitirles el ingreso.

“Usted no deje entrar a nadie que no le muestre la credencial del funcionario municipal”, advirtió.

El alcalde agradeció la colaboración de las instituciones que participan en las tareas de evaluación y prevención.