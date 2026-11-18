Los trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba avanzan con una intervención de aproximadamente 8.000 metros cuadrados en la intersección de las pistas 14/32 y 05/23, informó este miércoles Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

El director de Naabol, Óscar Veizaga, explicó que las labores tienen un carácter correctivo y preventivo, con el objetivo de mejorar las condiciones para el despegue y aterrizaje de las aeronaves.

“Es un trabajo de reparación, pero también preventivo, pensando en el pasajero y en darle mejores condiciones”, dijo.

La intervención contempla el retiro de aproximadamente cinco centímetros del pavimento existente mediante el proceso de fresado y la posterior reposición con mezcla asfáltica en caliente. Estos trabajos permitirán mejorar las condiciones de rodadura, adherencia y drenaje superficial de la pista, fortaleciendo la seguridad operacional.

¿Cuándo se reanudarán los vuelos?

Las operaciones aéreas permanecen temporalmente suspendidas desde las 08:00 del martes y tienen previsto reanudarse a las 17:00 de este jueves, una vez concluidos los trabajos programados.

Naabol indicó que las labores fueron planificadas para ejecutarse de manera continua, con mayor despliegue de personal y equipamiento, a fin de reducir el tiempo de suspensión de los vuelos.

El mejoramiento forma parte de un proyecto con un presupuesto de Bs 10 millones, planificado durante aproximadamente ocho meses mediante reuniones mensuales del equipo de seguridad en pista (Runway Safety Team-RST), con la participación de Naabol y operadores aéreos.

La entidad señaló que la intervención fue instruida por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y que la información actualizada sobre el estado operativo del aeropuerto será difundida mediante sus canales oficiales.