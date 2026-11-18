El Comité pro Santa Cruz expresó su preocupación por los hechos de avasallamiento registrados en la zona de Guarayos y cuestionó que una persona identificada por el apellido Medina, quien presuntamente habría amenazado a otras personas con un arma de fuego, no haya sido aprehendida, pese a que tendría una orden de aprehensión pendiente y a la vigencia del estado de excepción.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, pidió a la Policía actuar de manera inmediata y cuestionó la falta de resultados frente a las denuncias de tráfico de tierras. También reclamó la intervención de las Fuerzas Armadas para frenar estos hechos.

“Lamentable, porque entendemos que esta persona, si no me equivoco, apellido Medina, ya tiene orden de aprehensión hace tiempo. Vemos que está nuevamente queriendo seguir en lo que él se ha dedicado estos últimos años que es al tráfico de tierra. También vimos que estaba armado, amedrentando a personas, pero sobre todo estamos en un estado de excepción y esta persona que tiene orden de aprehensión, que está portando armas en estos lugares, amedrentando y saben que se mueve en la zona de Guarayos, no ha sido aprehendida”, señaló Cochamanidis.

El cívico consideró que las autoridades deben acelerar las acciones para dar certidumbre a las personas afectadas y evitar que continúen los avasallamientos en el departamento.

“Entonces creo que necesitamos celeridad en esto, que se dé certidumbre, pero sobre todo que se acabe este tema de los avasallamientos”, agregó.

Piden intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas

Cochamanidis también cuestionó que, después de un año de gestión del actual Gobierno, los problemas relacionados con los avasallamientos y el tráfico de tierras continúen sin una solución y, según afirmó, se hayan incrementado.

“Ya es a un año del Gobierno y no se han solucionado estos problemas. Al contrario, se han acrecentado en esto y con personas que son ya identificadas como traficantes de tierra”, manifestó.

En ese sentido, pidió que la Policía intervenga de inmediato, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, y sostuvo que las Fuerzas Armadas también deben participar en las acciones para enfrentar esta situación.

“Creo que la Policía debe actuar de manera inmediata, en coordinación y nos imaginamos bajo orden del Ministerio de Gobierno y hemos dicho en otro momento, aquí no solamente en el momento que vivimos de estado de excepción, es la Policía, sino también las Fuerzas Armadas que tienen que actuar, que eso es lo que manda ante esta situación que estamos atravesando en el país”, afirmó.