La investigación por el secuestro de un ciudadano peruano, ocurrido el pasado 8 de octubre, dejó tres personas aprehendidas, dos hombres y una mujer. Durante los operativos, la Policía Boliviana también secuestró cuatro armas de fuego, municiones y dos vehículos que presuntamente fueron utilizados en el hecho.

El comandante departamental de la Policía, coronel Edson Fernández, informó que las aprehensiones se realizaron entre la jornada anterior y la madrugada de este miércoles, como resultado de las investigaciones sobre la privación de libertad del ciudadano extranjero.

“Ayer y en la madrugada de hoy se procedió a la aprehensión de tres personas, dos de sexo masculino, una de sexo femenino, las mismas involucradas en este hecho. También se secuestraron cuatro armas de fuego, dos revólveres calibre 38 y dos pistolas 9 milímetros, munición y dos vehículos. Ellos tuvieron participación directa en la privación de libertad de un súbdito peruano”, señaló Fernández.

El jefe policial explicó que los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, que deberá definir su situación legal en una audiencia de medidas cautelares.

“Están a disposición de autoridad jurisdiccional a espera de sus medidas cautelares donde se va a determinar su situación jurídica”, agregó.

Sobre los antecedentes de los involucrados, Fernández indicó que existen registros que están siendo revisados por los investigadores para establecer si los aprehendidos estarían relacionados con otros hechos delictivos.

“Sí, estas personas tienen antecedentes en lo que refiere a la investigación. Estamos todavía cruzando información para evidenciar si tuvieran participación en algún otro ilícito”, manifestó.

Uno de los datos más relevantes revelados por la autoridad policial tiene que ver con las circunstancias en las que el ciudadano peruano llegó al país y el motivo por el que habría sido privado de su libertad. Según la explicación del comandante, la víctima llegó desde Perú y se dirigió a un domicilio, donde habría sido captada por los involucrados.

“Este hecho se suscitó a través de una persona cuando la llega del Perú. Inmediatamente se dirige hacia un domicilio donde es captado. Esta persona venía en calidad de garantía para una transacción de un ilícito relacionado a 1008”, explicó.