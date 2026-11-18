La Embajada de Estados Unidos impulsa un programa de 30 becas para que estudiantes de colegios fiscales puedan aprender inglés y fortalecer sus habilidades académicas y personales.

La iniciativa, denominada “Inglés. Yes! Riberalta 2026–2028”, será implementada por la Fundación Ciudad Mundo en colaboración con First Class Institute.

El objetivo es ampliar las oportunidades de formación de los adolescentes y brindarles herramientas para su futuro educativo y profesional.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años que estudien en unidades educativas fiscales de Riberalta.

Entre los requisitos anunciados se encuentran contar con buen desempeño académico y demostrar interés y motivación para aprender inglés.

Los estudiantes seleccionados accederán a un proceso de formación de dos años, durante el periodo 2026–2028.

Publicación Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Uno de los principales beneficios del programa será la posibilidad de fortalecer las habilidades de comunicación en inglés.

Además de la enseñanza del idioma, los participantes podrán acceder a clubes de conversación con un profesor estadounidense, una actividad orientada a mejorar la práctica oral y la confianza al comunicarse.

La formación también incluirá experiencias culturales que permitirán conocer nuevas perspectivas y ampliar los conocimientos de los becarios.

La iniciativa no estará enfocada únicamente en el aprendizaje del idioma.

Los 30 beneficiarios participarán en actividades de liderazgo, acompañamiento académico y orientación vocacional.

Estas herramientas buscan contribuir a su desarrollo personal y ayudarlos a identificar nuevas oportunidades educativas.