A pocas semanas de finalizar la gestión escolar 2026, las unidades educativas comienzan a organizar actividades especiales para despedir a los estudiantes de sexto de secundaria, quienes culminan una etapa de 12 años de formación académica.

Entre las actividades programadas se encuentra el tradicional último timbre, una jornada simbólica en la que los bachilleres escucharán por última vez el sonido que marcó sus años escolares.

También se prevé la suelta y explosión de globos, además de un camino de despedida preparado por estudiantes de otros cursos.

“Después de 12 años de estudio que han tenido ellos, después de 12 años de aventura y también de diversión”, manifestó el director de una unidad educativa.

Las actividades de despedida no significan el cierre anticipado de la gestión escolar. Las direcciones recordaron que, de acuerdo con la normativa, las clases continuarán hasta el 4 de diciembre, en cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos para el calendario educativo.

Asimismo, se anunció que durante las últimas semanas se realizará un reforzamiento pedagógico para los estudiantes que presentan dificultades académicas o tienen materias pendientes, con el objetivo de evitar que reprueben el año.