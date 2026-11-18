El dirigente indígena Adolfo Chávez denunció que exfuncionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estarían involucrados en el tráfico de tierras fiscales, mediante el uso de información que habrían obtenido durante su paso por la institución. Según su denuncia, estos datos serían utilizados para identificar predios del Estado y favorecer ocupaciones ilegales y negocios con terrenos que todavía no cuentan con títulos definitivos.

Chávez sostuvo que quienes dejaron de trabajar en el INRA conservarían información sobre áreas fiscales y la utilizarían para facilitar el tráfico de tierras. En ese sentido, lanzó una acusación directa: “Hay una componente, o sea, los exfuncionarios del INRA, si ahora no están trabajando en el INRA, pero se han robado toda esa información y son ellos los que trafican o dan a conocer las áreas fiscales que pertenecen a la custodia del Estado boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó.

El dirigente también explicó cómo, presuntamente, se organizarían algunas personas para aprovecharse de los terrenos fiscales. Indicó que grupos de entre 10 y 15 personas presentarían solicitudes ante el INRA para iniciar trámites sobre determinadas tierras y que, posteriormente, estos procedimientos terminarían convirtiéndose en oportunidades de negocio.

“Entonces, sobre esa base se agrupan ciertas cantidades de personas, entre 15 y 10, y van y solicitan al INRA y basta con una solicitud en trámite de una resolución, ellos lo convierten para un negocio, tanto para venderlo a los menonos o traficar la tierra a nombre”, señaló.

Chávez advirtió que esta práctica permitiría negociar terrenos que todavía pertenecen al Estado y que no tienen un título histórico asignado a una comunidad determinada. Por ello, cuestionó que las solicitudes en trámite puedan ser utilizadas para hacer negocios con predios fiscales.

Pide poner orden y sancionar a los responsables

Durante sus declaraciones, el dirigente indígena también planteó la necesidad de asumir medidas firmes para frenar los avasallamientos y recuperar el control sobre las tierras fiscales. Incluso mencionó la posibilidad de coordinar acciones entre las fuerzas de seguridad.

“Si yo quiero poner orden en el país, yo me pongo como ministro de defensa y ministro de gobierno, hago en concordarse una reunión, muevo al ejército, muevo a la policía, ¿y qué obstáculo me va a detener? No, no va a detener porque vamos a poner orden”, expresó.

Asimismo, pidió a la Comisión Agraria Departamental reforzar sus controles y revisar las posibles responsabilidades de dirigentes que pudieran estar involucrados en estas actividades.

“¿Qué debe ser la Comisión Agraria Departamental? Ajustarse un poco más los cinturones. Y aquí si hay dirigente en complicidad, debe sancionarse como corresponde. No debe haber contemplación para nadie”, concluyó.