El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados, que afectará a determinadas regiones de cuatro departamentos del país.

El aviso meteorológico comenzó a regir este miércoles 18 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el viernes 20, periodo en el que se esperan temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, el ascenso de las temperaturas afectará principalmente a regiones de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni, donde los termómetros podrían registrar máximas de entre 36 °C y 41 °C.

En Santa Cruz, el pronóstico comprende las provincias Guarayos, Ñuflo de Chávez, José Miguel de Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos y Cordillera.

En Tarija, el aviso se concentra en la región del Gran Chaco, mientras que en Chuquisaca alcanza el sudeste de la provincia Luis Calvo.

En el departamento del Beni, las temperaturas elevadas se sentirán en las provincias Mamoré, Iténez, Cercado, Marbán y el noreste de Yacuma.

Publicación del Senamhi.

El Senamhi utiliza el nivel naranja para advertir sobre fenómenos meteorológicos no habituales que representan una amenaza importante y pueden generar riesgos para las actividades cotidianas.

En este caso, la principal preocupación está relacionada con la exposición prolongada al calor, especialmente para las personas que trabajan al aire libre, niños, adultos mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Las temperaturas elevadas también pueden aumentar el riesgo de deshidratación y agotamiento por calor.

Ante este panorama, es importante que la población evite exponerse innecesariamente al sol durante las horas de mayor calor.

También se recomienda beber suficiente agua, utilizar ropa ligera, buscar espacios frescos y prestar atención a síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza o náuseas.

Las personas que trabajan al aire libre deben procurar descansos frecuentes y acceso a lugares con sombra.