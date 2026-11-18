Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Oriente secuestraron 978 cápsulas con pasta base de cocaína en un operativo realizado en la localidad de Arroyo Concepción, municipio de Puerto Quijarro, provincia Germán Busch, en Santa Cruz. El procedimiento dejó tres personas aprehendidas y dos vehículos y dos inmuebles secuestrados.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el operativo se ejecutó en el marco del plan “Frontera Segura 2.0”, mediante un dispositivo de control vehicular instalado en el punto migratorio de Arroyo Concepción.

Durante la intervención, los efectivos interceptaron una vagoneta y trasladaron a sus ocupantes a dependencias policiales. En las actuaciones, una de las personas expulsó inicialmente 25 cápsulas.

Las tres personas aprehendidas. Foto: Felcn

Posteriormente, en presencia del fiscal de Sustancias Controladas, se intervinieron dos inmuebles. En uno de ellos se encontró una bolsa negra con 103 cápsulas, mientras que en otro se halló un yute rosado con 10 paquetes que contenían 850 cápsulas.

La sustancia fue sometida a una prueba de campo que dio resultado positivo para pasta base de cocaína. Con estos hallazgos, el total secuestrado llegó a 978 cápsulas.

Como resultado del operativo, tres personas fueron aprehendidas y se procedió al secuestro de dos bienes inmuebles y dos vehículos. La FELCN informó que continuará ejecutando acciones de interdicción al narcotráfico.