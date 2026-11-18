El presidente del Concejo Municipal de Shinahota y dos dirigentes del Trópico de Cochabamba, fueron enviados con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro de Sacaba, imputados por el presunto uso indebido de bienes del Estado.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que la autoridad judicial determinó la medida contra José María Condori Cáceres, presidente del Concejo Municipal de Shinahota; Isidro Auca, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico; e Hilarión Vázquez, ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas y conductor del vehículo oficial.

Los tres fueron aprehendidos en Cochabamba cuando se encontraban a bordo de un motorizado perteneciente al municipio de Shinahota. Según el informe policial, los ocupantes presentaban aliento alcohólico, por lo que fueron aprehendidos en flagrancia y el vehículo fue secuestrado.

Ontiveros explicó que, durante la intervención, uno de los ocupantes proporcionó inicialmente el nombre de David Condori Choque. Sin embargo, al verificar sus datos en el sistema del Servicio General de Identificación Personal (Segip), la Policía estableció que su identidad correspondería a Isidro Auca Pajari.

La investigación se desarrolla por el presunto uso indebido de un vehículo oficial, mientras los tres imputados permanecerán detenidos preventivamente durante cuatro meses en el penal de San Pedro de Sacaba.