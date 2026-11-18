La Justicia determinó detención domiciliaria para el general de la Fuerza Aérea Germán Rodrigo Mendizábal, investigado por presuntas irregularidades en el denominado caso Radares, relacionado con la implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito y Tráfico Aéreo (Sidacta).

La decisión judicial se conoce después de que el militar fuera aprehendido el lunes 16 de noviembre, tras presentarse a declarar en calidad de sindicado ante el Ministerio Público. Su comparecencia se realizó en el marco de las investigaciones sobre un proyecto que contemplaba la compra e instalación de 13 radares, además de la incorporación de tecnología, capacitación y otros componentes.

La investigación apunta a esclarecer las condiciones en las que se desarrolló el proyecto y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

De acuerdo con la investigación, los delitos atribuidos a Mendizábal son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.