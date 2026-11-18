La redistribución de recursos bajo el modelo 50-50 es una demanda que involucra a todos los municipios, gobernaciones y universidades públicas del país. Así lo afirmó Neptaly Mendoza, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), quien sostuvo que esta propuesta debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la autonomía de las entidades territoriales.

Mendoza explicó que uno de los avances alcanzados fue la conformación de mesas técnicas, que tendrán aproximadamente tres semanas para realizar una primera valoración de la propuesta.

En ese proceso se analizarán aspectos legales, técnicos y económicos antes de plantear una iniciativa concreta.

“El tema del 50-50 es una lucha de todo el pueblo. Creo que esta es una medida que nos puede permitir no solamente hablar de un beneficio para los gobiernos municipales, las universidades públicas o las gobernaciones, sino que puede permitir verdaderamente que, a partir de que se lo concrete y se lo consolide, podamos hablar de autonomía”, manifestó.

El representante de Amdecruz remarcó que la discusión debe involucrar a los principales actores del país: los 335 gobiernos municipales, las nueve gobernaciones y las universidades públicas.

Señaló que todos deberán sentarse a negociar y alcanzar acuerdos para construir una propuesta consensuada.

Respecto a la aplicación del nuevo esquema de distribución de recursos, indicó que se planteó que sea gradual y que pueda comenzar a implementarse a partir de 2027. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una definición sobre los porcentajes o montos que corresponderían a cada sector.

“Los gobiernos municipales no hemos discutido ningún tipo de monto, porque queremos hacerlo de manera conjunta con los tres niveles del Estado”, enfatizó Mendoza, al descartar las versiones sobre cifras que ya estarían establecidas.