Con el inicio del pago del Bono PEPE II, el Gobierno nacional activó el cronograma de desembolsos y definió tres modalidades para facilitar el acceso al beneficio económico extraordinario de hasta Bs 750 por persona. La medida, respaldada por el Decreto Supremo 5713 y actualizada mediante el Decreto Supremo 5768 del 16 de noviembre de 2026, busca aliviar la situación económica de seis sectores vulnerables de la población.

Para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de los recursos, las autoridades establecieron un esquema de pagos escalonado y diversas vías de cobro, además de un canal digital de verificación habilitado por la Gestora Pública.

Cronograma de pagos: tres cuotas hasta abril de 2027

El monto total de Bs 750 se fraccionará en tres pagos bimestrales de Bs 250 cada uno. El calendario oficial establece los siguientes periodos para los desembolsos:

Primer pago: Noviembre de 2026.

Segundo pago: Enero de 2027.

Tercer pago: Marzo de 2027.

De acuerdo con la normativa vigente, el periodo general para hacer efectivo el cobro del beneficio se extenderá hasta abril de 2027, aunque la ciudadanía deberá estar atenta al cronograma oficial específico por terminación de cédula de identidad o grupo poblacional.

Las tres modalidades de cobro habilitadas

Para que los titulares accedan al dinero según su comodidad y ubicación geográfica, el pago se realizará a través de tres canales:

Depósito en cuenta bancaria: Abono directo en una cuenta bancaria unipersonal del beneficiario. Cobro por ventanilla: Retiro presencial en agencias de la entidad financiera pública o en corresponsales autorizados en todo el país. Billetera móvil: Acreditación directa en una cuenta de billetera móvil vinculada a la entidad bancaria pública.

¿Quiénes son los beneficiarios y cómo verificarlo?

Antes de acudir a un punto de pago, la población puede verificar si se encuentra habilitada en la lista de beneficiarios a través de la plataforma de consulta habilitada por la Gestora Pública.

El bono está dirigido exclusivamente a seis grupos que cumplan con las fechas de corte y registro estipuladas en el Decreto Supremo 5768:

Mujeres gestantes y familias del Bono Juana Azurduy: Embarazadas y titulares de cobro de niñas y niños inscritos en este programa.

Personas con discapacidad visual: Beneficiarios del Bono Anual de Indigencia (incluidos menores de edad a través de su tutor).

Personas con discapacidad grave o muy grave: Inscritas en el sistema SIPRUNPCD dentro de los plazos establecidos.

Adultos mayores sin jubilación: Quienes perciben la Renta Dignidad pero no cuentan con una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Padres, madres o tutores de estudiantes: De alumnos de hasta 18 años matriculados en unidades educativas o centros de educación especial fiscales y de convenio.

Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida o penitenciarios: El cobro estará a cargo de sus representantes legalmente habilitados.