Un intenso movimiento policial se registra la tarde de este miércoles en el penal de máxima seguridad de El Abra, en el municipio de Sacaba, luego de que se reportara un motín y presuntas detonaciones de arma de fuego en su interior.

Un fuerte contingente de efectivos antimotines de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y del grupo Delta, movilizados en varias camionetas y vehículos oficiales, arribó al recinto penitenciario para tomar el control y rodear el bloque C, sector de máxima seguridad donde se encuentran recluidos los internos considerados de mayor peligrosidad.

De acuerdo con información preliminar que aún aguarda confirmación oficial, a raíz del motín habría resultado herido el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien cumple detención preventiva en este centro.

La tensión en los alrededores de la cárcel aumentó tras evidenciarse el ingreso de un vehículo de la División Homicidios de la Policía hacia el interior del penal. A pesar de la presencia de esta unidad especializada, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la existencia de personas fallecidas ni el número exacto de heridos.

Los grupos tácticos de la Policía mantienen resguardados diferentes puntos estratégicos del recinto mientras realizan las verificaciones correspondientes sobre los disparos reportados. Se aguarda que en los próximos minutos las autoridades policiales y de Régimen Penitenciario emitan un informe oficial para esclarecer los motivos del incidente y confirmar el estado de salud de Zeballos.