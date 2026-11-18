La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 18 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, destacándose un repunte en la recta final que llevó el precio de venta por encima de los Bs 12.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,98 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró en Bs 11,98 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó movimientos marcados entre la apertura, el mediodía y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La jornada inició sin brecha cambiaria, cotizándose la divisa en Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta.

Mediodía: El precio de venta se mantuvo sin cambios en Bs 11,99 , pero el indicador de compra registró una fuerte caída hasta situarse en Bs 11,75 .

Cierre de jornada: Ambos indicadores repuntaron hacia el final del día, recuperando la compra hasta los Bs 11,98 y elevando la venta hasta los Bs 12,02.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,75 —cinco centavos más respecto a la jornada anterior—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.