El sector panificador advirtió que el precio del pan no volverá a Bs 0,80 y que la comercialización tendrá como referencia un precio transitorio de Bs 1 por unidad, debido al incremento de los costos de producción y la falta de una propuesta de fortalecimiento a largo plazo.

Ever Baltazar, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, afirmó que esta determinación fue asumida por las federaciones y que se aplicará mientras se espera una respuesta concreta del Gobierno sobre el programa de abastecimiento de harina.

"La nivelación va a ir sí o sí, este precio transitorio de un boliviano", manifestó el dirigente, quien también advirtió que, si no existe una propuesta de fortalecimiento para la próxima gestión, el sector tendrá que revisar nuevamente su estructura de costos.

Cuestionan el alcance del decreto

Baltazar consideró insuficientes los recursos anunciados por el Gobierno para la compra de harina y sostuvo que el fondo permitiría abastecer al sector durante aproximadamente dos meses y medio.

Explicó que los panificadores utilizan alrededor de 250.000 quintales de harina mensuales a escala nacional, por lo que cuestionó que la medida no contemple una solución de largo plazo.

Asimismo, criticó la demora en la aprobación del Decreto Supremo 5773 y recordó que el Gobierno había comprometido su promulgación para el 9 de noviembre.

El dirigente aclaró que el sector no solicitó una subvención, sino precios preferenciales para la adquisición de harina.

Esperan una reunión con el Gobierno

El representante de los panificadores indicó que están dispuestos a dialogar con las autoridades y analizar el alcance del programa, incluida la reducción de hasta un 30% en el precio de la harina.

Sin embargo, señaló que esperan una invitación formal de EMAPA para conocer las condiciones y la reglamentación que se aplicará.

También expresó reparos al sistema informático GEOPAN, debido a que, según afirmó, las bases de la Confederación manifestaron su rechazo a esta modalidad.

Demanda de pan disminuyó hasta un 30%

Finalmente, Baltazar informó que la demanda de pan registró una disminución de entre el 20% y 30%, situación que atribuyó a la reducción del poder adquisitivo de las familias y al incremento de los precios de los productos de la canasta familiar.

El dirigente reconoció las dificultades económicas de la población, pero sostuvo que los panificadores tampoco pueden mantener el precio de Bs 0,80 frente al incremento de sus costos de producción y la eliminación de la subvención al GLP.