Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las investigaciones por un presunto atentado contra la vida del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, registrado la tarde de este miércoles al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, en el municipio de Sacaba.

De acuerdo con los últimos reportes desde el lugar, se confirma que el exautoridad judicial sufrió un ataque en su contra; sin embargo, no se encuentra herido de gravedad. Tras el incidente, Zeballos fue puesto a buen resguardo y trasladado a un lugar de seguridad dentro del complejo para recibir la atención médica correspondiente por las heridas leves que presenta.

Para esclarecer las circunstancias del hecho, el fiscal departamental de Cochabamba ingresó al centro penitenciario con el objetivo de dirigir las primeras diligencias investigativas y recabar información sobre lo ocurrido.

En los alrededores y al interior de El Abra persiste un intenso movimiento policial. Hasta el cierre de este reporte, ningún vehículo ha abandonado el recinto —ni ambulancias ni el vehículo de la División Homicidios que ingresó previamente—, mientras se aguarda el pronunciamiento oficial de las autoridades penitenciarias y del Ministerio Público para detallar cómo se produjo el atentado.