El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dispuso la ampliación de la campaña de vacunación contra la rabia hasta el próximo 20 de noviembre.

Esta medida busca garantizar la inmunización de perros y gatos en toda la capital cruceña para resguardar la salud pública.

Horarios y puntos de atención habilitados

La atención gratuita se lleva a cabo en los 70 centros de salud distribuidos en los diferentes distritos de la ciudad. Los propietarios pueden acudir con sus animales de compañía en el horario comprendido entre las 17:00 y las 19:00.

Una vez concluido este plazo, las autoridades municipales anunciaron que activarán operativos de control a partir del 21 de noviembre.

Durante estas inspecciones se verificará el cumplimiento de la inmunización y se aplicarán sanciones a los dueños de mascotas que no hayan acatado la disposición, conforme a la normativa vigente.

Desde el municipio recuerdan a la población que vacunar a los animales domésticos constituye una obligación legal además de que cumplir con este requisito resulta fundamental para prevenir brotes epidemiológicos y proteger tanto a las familias como a la comunidad en general.

Como consecuencia directa de esta omisión, los propietarios se exponen a una penalización económica de Bs. 1.000 implementada por las autoridades locales.