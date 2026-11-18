Un violento motín y un intercambio de disparos sacudieron la tarde de este miércoles el penal de máxima seguridad de El Abra, en el municipio de Sacaba, dejando preliminarmente un recluso de nacionalidad brasileña fallecido y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 16:30 y 17:00 horas, cuando se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego al interior del recinto, generando alarma y la movilización inmediata de un contingente policial masivo integrado por grupos tácticos y la UTOP, que rodearon y tomaron el control del bloque C, el sector de máxima seguridad donde se encuentran los internos considerados más peligrosos.

Situación del exfiscal Alberto Zeballos

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos —quien cumple detención preventiva desde el pasado 4 de octubre por el caso vinculado a Roger Mariaca— se encontraba en este bloque protegido.

De acuerdo con los reportes preliminares y voces extraoficiales en el lugar, Zeballos no recibió impactos de bala. Aunque inicialmente circuló la versión de un atentado directo con arma de fuego en su contra, se confirmó que el exautoridad judicial resultó únicamente con algunos golpes y fue puesto a estricto buen resguardo por la policía en un área segura del penal, donde recibe atención.

El recluso fallecido

Fuentes extraoficiales señalaron que la víctima mortal es un privado de libertad de nacionalidad brasileña, quien presuntamente se encargaba de brindar seguridad y cuidado personal a Zeballos dentro del bloque. El recluso habría sido alcanzado por los disparos durante el enfrentamiento.

Ante la gravedad de los hechos, el vehículo de la División Homicidios ingresó y salió del penal en reiteradas oportunidades para cumplir con los protocolos de levantamiento legal del cuerpo y recolección de evidencias.

Hasta el cierre de esta edición, la situación en el exterior del penal continúa con una fuerte presencia policial y de vehículos de la Fiscalía. El comandante departamental de la Policía y el fiscal departamental de Cochabamba ingresaron al recinto carcelario para liderar las investigaciones, coordinar las requisas y verificar el interior del bloque C.

Trascendió de manera preliminar que, tras el rastrillaje y la intervención de los uniformados —que incluso redujeron y requisaron a sospechosos al interior—, se habría encontrado el arma de fuego presuntamente utilizada para victimar al recluso brasileño.

En las puertas del penal se apostaron familiares y allegados de los internos. Entre ellos se encontraba el padre del exfiscal Zeballos, quien manifestó con preocupación que hasta el momento no ha recibido información oficial por parte de las autoridades penitenciarias.

Se aguarda que en las próximas horas el Comando Departamental de la Policía y el Ministerio Público brinden una conferencia de prensa oficial para esclarecer los móviles del motín, confirmar la identidad del fallecido y detallar los resultados de la intervención táctica.