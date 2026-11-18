La defensa legal del exfiscal Zeballos solicitó su traslado inmediato al centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz, tras denunciar un presunto atentado contra su vida al interior de la cárcel de El Abra, en Cochabamba.

El abogado César Rojas informó que el hecho ocurrió este miércoles, aproximadamente entre las 16:30 y las 17:00, cuando tres personas habrían ingresado a la celda de su defendido y efectuado entre cuatro y cinco disparos con arma de fuego.

Ante esta situación, el jurista confirmó que presentó un memorial ante las autoridades judiciales para solicitar el traslado, argumentando que su cliente no cuenta con garantías suficientes para permanecer en ese recinto penitenciario.

"Lo que hay que hacer es trasladarlo de manera inmediata y consideramos que debe ser al centro penitenciario de Santa Cruz, donde se otorgan las garantías suficientes y donde debería corresponder, porque ahí es donde él tiene su residencia habitual y está su familia", manifestó Rojas.

Tres personas habrían sido aprehendidas

El abogado señaló que, según la información preliminar que recibió, tres personas habrían sido identificadas y aprehendidas por su presunta participación en el ataque. Sin embargo, indicó que todavía se desconoce quién habría ordenado el atentado y cuáles fueron las circunstancias que permitieron el ingreso de un arma de fuego al recinto penitenciario.

La defensa también cuestionó las condiciones de seguridad de la cárcel de El Abra y pidió esclarecer cómo los presuntos atacantes lograron llegar hasta la celda del exfiscal.

Exfiscal no habría sufrido lesiones

Respecto al estado de salud de su defendido, Rojas aseguró que no sufrió heridas que comprometieran su vida o integridad física.

Explicó que Ceballos permanecía en el pabellón C, bajo un régimen cerrado y sin contacto habitual con la población penitenciaria general. Según su versión, durante el ataque habría buscado refugio en el baño de su celda.

La defensa espera que las autoridades penitenciarias emitan un informe oficial para esclarecer lo ocurrido, determinar cómo ingresó el arma de fuego e identificar a los responsables del hecho.

Asimismo, pidió que se investiguen las posibles responsabilidades por las fallas de seguridad que habrían permitido este presunto atentado.