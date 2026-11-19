Natalie Vargas y la Academia Idols Dance fueron los encargados de cerrar la gala de repechaje de este miércoles 18 de noviembre, con una presentación cargada de fantasía, actuación y una escenografía inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas.

La participante se transformó en la Reina de Corazones, interpretando la canción “La reina ha vuelto”, en una propuesta que combinó baile, teatralidad y caracterización.

Después de su eliminación, Natalie volvió al escenario con la intención de demostrar su evolución artística y luchar por una segunda oportunidad en la competencia.

El primero en evaluar la presentación fue Tito Larenti, quien aseguró que la interpretación del personaje resultó convincente.

El jurado destacó especialmente el trabajo de la Academia Idols Dance, al considerar que el crecimiento del equipo también puede impulsar el desarrollo de sus bailarines.

Quimey del Río resaltó el trabajo de los personajes y la manera en que todos se integraron a la propuesta.

“Me gustó la puesta en escena, no me quedó ningún personaje suelto”, expresó.

También reconoció la facilidad que tiene Natalie para interpretar personajes de villana, destacando su capacidad para transmitir las características de la Reina de Corazones.

“Natalie, tienes una facilidad para entrar en el papel de villana, esos elementos se te dan fácil”, señaló.

Para Quimey, el equipo consiguió una mayor continuidad narrativa y una interpretación convincente.

Gabriela Zegarra quedó satisfecha con la elección del personaje y destacó el trabajo colectivo de Natalie y sus bailarines.

La jurado consideró que todos los integrantes se complementaron en la actuación y lograron transmitir el universo fantástico de la propuesta.

“Fue una excelente elección, siento que todos se complementaron en el tema de la actuación”, manifestó.

Además, calificó el espectáculo como una presentación destacada por el compromiso del equipo.

“Fue un show espectacular, son todo un equipo”, afirmó.

Elka Meyer destacó la capacidad expresiva de Natalie y la manera en que logró transmitir las emociones del personaje.

La jurado valoró la actuación y la fuerza de la propuesta, aunque observó que algunos movimientos requieren mayor control técnico.

Recomendó al equipo trabajar en la correcta ejecución de determinados pasos para evitar errores y lograr mayor precisión en las próximas coreografías.

Al finalizar la presentación, Natalie Vargas compartió parte de lo que significó enfrentar su eliminación y regresar al escenario.

“La verdad es que sufrimos un día entero, fue una decisión complicada y mi familia me apoyó”, expresó.

Los cuatro jueces reconocieron aspectos positivos de la actuación, la caracterización y el trabajo en equipo, aunque también señalaron detalles técnicos que deben seguir mejorando.