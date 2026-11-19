Guery Sandoval y la Academia Artística CCM fueron los encargados de abrir la segunda noche de repechaje, este miércoles 18 de noviembre, con una presentación llena de movimiento y alegría.

El equipo apostó por la canción “Tic, Tic Tac”, del grupo brasileño Carrapicho, con la interpretación de su vocalista Zezinho Corrêa, llevando al escenario una propuesta inspirada en los ritmos amazónicos.

La presentación buscó demostrar cuánto había evolucionado el equipo desde su participación anterior y convencer al jurado de que merece una nueva oportunidad en la competencia.

La primera en evaluar la presentación fue Elka Meyer, quien valoró la elección musical y la manera en que los bailarines desarrollaron la propuesta.

La jurado destacó el carácter divertido, ameno y fluido de la coreografía, además de considerar acertada la incorporación de elementos relacionados con el origen amazónico de la canción.

También elogió la energía del conjunto y la interpretación del personaje por parte de Guery.

Gabriela Zegarra reconoció que la elección de la coreografía representaba un desafío importante para Guery y sus bailarines.

La jurado aseguró que pudo notar una mejora respecto a las anteriores presentaciones, principalmente en la confianza y seguridad del participante.

También destacó que el equipo presentó una propuesta diferente y valoró el desempeño de las bailarinas.

Quimey del Río resaltó que la presentación transmitió una atmósfera festiva gracias a los constantes desplazamientos y a la energía de los integrantes del equipo.

También señaló que Guery se mostró mucho más relajado y que había mejorado su sincronización de labios con la canción, conocida como lip sync.

No obstante, observó dificultades en el control de la respiración.

Tito Larenti coincidió en que la respiración fue uno de los principales aspectos por mejorar.

El jurado también señaló algunos problemas relacionados con la escucha musical y la ejecución de la coreografía.

Sin embargo, resaltó la energía conjunta de los bailarines y consideró que el equipo mostró una evolución importante.

“Para mí la presentación superó a su anterior”, manifestó Tito, dejando en evidencia que reconoció el esfuerzo realizado durante los ensayos.

Tras escuchar las observaciones del jurado, Guery Sandoval expresó su entusiasmo por regresar al escenario y continuar luchando por un lugar en la competencia.

“Estamos prestos a volver con mucha energía”, aseguró el participante.