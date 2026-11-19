El Gobierno anunció una inversión de Bs 260 millones para impulsar proyectos de vivienda social en el departamento del Beni durante la gestión 2027. El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda), Jorge Vaca Navajas, durante un acto de entrega de soluciones habitacionales a 50 familias en el municipio de Trinidad.

La actividad contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora; el director ejecutivo de Aevivienda, Jorge Vaca Navajas, y la directora departamental de la institución, Priscilla Flores, junto a otras autoridades.

Inversión y nuevos proyectos habitacionales

Vaca Navajas explicó que los Bs 260 millones estarán distribuidos en dos etapas y serán destinados a facilitar el acceso de las familias benianas a los programas de vivienda social.

Asimismo, anunció una reingeniería de los procesos de ejecución de proyectos habitacionales en Beni y Pando, con el objetivo de reducir los tiempos de construcción a un máximo de cuatro meses, frente a las demoras que actualmente pueden extenderse durante años.

Por su parte, el ministro Mauricio Zamora informó que Aevivienda atraviesa un proceso de reestructuración para mejorar los diseños y facilitar el acceso a las soluciones habitacionales.

"Nuevo diseño de casas, llegar a más gente, invertir esta platita que se tiene de la agencia de vivienda para que realmente lleguen las viviendas a donde tienen que llegar", manifestó.

Entregan viviendas a 50 familias

Durante el acto, 50 familias recibieron soluciones habitacionales mediante el programa de Vivienda Cualitativa, que contempla refacciones, ampliaciones y mejoras para contar con espacios más seguros y adecuados.

El proyecto corresponde a la fase LXXXII de la gestión 2025 y representa una inversión superior a los Bs 4 millones, beneficiando a 155 habitantes de 30 comunidades y sectores del municipio de Trinidad.