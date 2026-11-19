Las altas temperaturas continúan en la ciudad de La Paz y surge la interrogante sobre si ya se rompió el récord histórico de calor. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el último registro llegó para este miércoles a los 26 grados Celsius, por lo que todavía no se superó la marca de 27,1 grados establecida en noviembre de 2011.

Sin embargo, los especialistas advierten que las temperaturas podrían continuar en ascenso durante los próximos días, con la posibilidad de alcanzar o superar ese registro histórico.

Senamhi no descarta superar el récord

Desde el Senamhi explicaron que las condiciones meteorológicas se mantienen con cielos despejados o poco nubosos, situación que favorece el incremento de las temperaturas durante el día.

"Se prevé que vayamos a llegar o probablemente a pasar este histórico", señaló una representante de la institución.

El récord histórico para noviembre en el centro de La Paz corresponde a 27,1 grados Celsius, registrados en 2011. Por el momento, la temperatura alcanzada es de 26 grados.

Recomiendan protegerse de la radiación solar

Ante las altas temperaturas, especialistas recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 15:00, periodo en el que se registra la mayor radiación ultravioleta y las temperaturas más elevadas.

También aconsejaron utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol, ropa que cubra los brazos y protector solar. La hidratación constante es otra de las principales medidas para evitar descompensaciones y golpes de calor.

Los cuidados deben extremarse especialmente en niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 años, además de las personas que desarrollan actividades laborales al aire libre.

Otras regiones podrían alcanzar los 41 grados

El Senamhi informó que existen dos avisos meteorológicos por el ascenso de temperaturas que afectará principalmente a la Chiquitania de Santa Cruz, el departamento del Beni y la región del Chaco.

En estas zonas se podrían registrar temperaturas de entre 36 y 41 grados Celsius hasta el viernes.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, la población comenzó a utilizar paraguas para protegerse del intenso sol.

"Ya no es como antes, ha cambiado bastante. No calienta, quema en verdad", comentó una ciudadana durante el recorrido por el centro paceño.