Pese al anuncio del Gobierno sobre la reducción del precio del quintal de harina a Bs 310, el pan de batalla continúa comercializándose a Bs 1 la unidad en el mercado de Ciudad Satélite, en la ciudad de El Alto.

Un recorrido realizado por el sector evidenció que la venta del producto disminuyó y que, a diferencia de jornadas anteriores, todavía había pan disponible después de las 18:00, horario en el que habitualmente se agotaba.

"Sí ha rebajado un poco, no del todo también", manifestó una de las comerciantes consultadas, al referirse a la disminución en las ventas.

Pan permanece en los puestos de venta

Durante el recorrido, las comerciantes confirmaron que el precio se mantiene en Bs 1 por unidad. Además, se observó una importante cantidad de pan en los puestos, debido a la menor rotación del producto.

El reporte desde Ciudad Satélite mostró que la demanda ya no tiene el mismo comportamiento que antes del incremento del precio.

Esperan que baje el precio del pan

La reducción del costo de la harina anunciada mediante un decreto del Gobierno busca beneficiar al sector panificador y generar condiciones para disminuir el precio del pan de batalla.

Sin embargo, hasta el momento del recorrido, esta medida todavía no se reflejaba en el precio de venta al consumidor en el mercado consultado.

Mientras tanto, los comerciantes esperan que los panificadores puedan llegar a un acuerdo con el Gobierno para recuperar el precio anterior del producto.