La eliminación de los denominados “taxi partidos”, el cierre anticipado de las listas de candidatos y la incorporación de fotografías en las papeletas electorales forman parte de las principales modificaciones planteadas para la nueva normativa electoral en Bolivia.

Gustavo Ávila presidente del Tribunal Supremo Electoral, informó que las propuestas buscan introducir cambios estructurales en los próximos procesos electorales, entre ellos establecer sanciones para las organizaciones políticas que comercialicen sus siglas y fortalecer la institucionalización de los partidos.

Una de las principales modificaciones establece que las listas de candidatos deberán cerrarse 45 días antes de cada proceso electoral, sin posibilidad de realizar cambios posteriores.

"45 días antes de cada proceso electoral las listas se cierran. No se modifican ni para inscripciones ni para inhabilitaciones", explicó Ávila.

Fotografías en las papeletas electorales

Otra de las propuestas contempla incorporar las fotografías de los candidatos en las papeletas electorales, incluyendo a postulantes a senadores, diputados plurinominales y concejales.

"Estamos mejorando que ahora en las papeletas van a tener la foto de los senadores, diputados plurinominales, concejales. Entonces, son propuestas que tienden a mejorar el proceso electoral", manifestó.

El paquete de documentos con las modificaciones planteadas será entregado a la Asamblea Legislativa hasta la primera semana de diciembre, para su consideración y tratamiento.

Reportan 19 renuncias de mujeres electas y 49 denuncias por acoso político

Por otra parte, representantes de la Coordinadora de la Mujer solicitaron que la reforma electoral contemple mecanismos de protección para las mujeres que participan en política, ante los casos de violencia y acoso político registrados en el país.

Según los datos presentados por esta organización, desde las últimas elecciones nacionales hasta los procesos subnacionales se registraron alrededor de 19 renuncias de autoridades electas mujeres y 49 denuncias por violencia y acoso político.

"De las elecciones nacionales a la fecha y subnacionales existen alrededor de 19 renuncias, ¿no? Y alrededor de 49 denuncias por violencia y acoso político en el país", señaló una representante de la Coordinadora de la Mujer.

Piden garantías para la participación política de las mujeres

La organización advirtió que el acoso y la violencia política se encuentran entre las principales causas que llevan a las mujeres a abandonar sus cargos y espacios de representación.

Asimismo, mencionó el caso de una alcaldesa del municipio de La Paz que habría comenzado a sufrir situaciones de violencia y acoso político al día siguiente de conocerse los resultados electorales.