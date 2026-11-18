Con la cercanía de las celebraciones de fin de año, las familias comienzan a preparar sus hogares y el árbol navideño vuelve a ocupar un rol protagónico en la sala.

Para quienes aplican el Feng Shui, esta antigua disciplina china de armonización de espacios, la ubicación estratégica de cada elemento resulta fundamental para estimular el flujo positivo de la energía vital o chi de cara al 2027, de acuerdo a lo que informa el portal Río Negro.

Dentro del mapa energético bagua, cada punto cardinal de la vivienda se vincula con un aspecto específico de la vida cotidiana que puede potenciarse mediante una decoración intencionada. De este modo, la elección del rincón exacto permite orientar los deseos del hogar para el ciclo que comienza:

Sudeste (dinero y éxito): Es el sector asociado con la riqueza, donde conviene sumar esferas doradas, luces cálidas y piezas de madera que evoquen crecimiento.

Es el sector asociado con la riqueza, donde conviene sumar esferas doradas, luces cálidas y piezas de madera que evoquen crecimiento. Este (salud y unión): Favorece los vínculos afectivos y se potencia integrando recuerdos familiares, tonos verdes y adornos elaborados a mano.

Favorece los vínculos afectivos y se potencia integrando recuerdos familiares, tonos verdes y adornos elaborados a mano. Sudoeste (pareja y afecto): Se activa mediante detalles en pares, como dos corazones o estrellas, acompañados por matices rosas, rojos suaves y colores tierra.

La paleta cromática y los materiales elegidos permiten equilibrar los cinco elementos esenciales de esta tradición: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua, sin necesidad de recargar visualmente la habitación. Mientras el dorado simboliza los logros y el blanco aporta claridad para nuevos comienzos, el rojo aporta vitalidad, el azul transmite serenidad y las piezas de cerámica o metal terminan de anclar la armonía estética.

Más allá de las orientaciones simbólicas, esta filosofía prioriza la seguridad y la libre circulación, desaconsejando ubicar el árbol en pasillos estrechos, frente a puertas de acceso o cerca de fuentes de calor. Asimismo, el paso previo indispensable antes de sacar los adornos consiste en limpiar a profundidad y despejar objetos en desuso para evitar la saturación visual.

Un cierre de año con bienestar y armonía

Aunque estas recomendaciones forman parte de creencias culturales y carecen de respaldo científico, funcionan como una guía práctica para renovar el entorno doméstico con calma. En última instancia, lo esencial durante esta Navidad 2026 es garantizar que el árbol ocupe un sitio cómodo y seguro donde la familia pueda disfrutarlo plenamente.