La inteligencia artificial permitió leer uno de los rollos carbonizados hallados en Herculano, la ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio. El manuscrito, identificado como PHerc. 1667, pudo estudiarse sin desplegar sus frágiles capas.

El calor de la erupción convirtió los papiros en bloques negros y quebradizos. Ese mismo proceso que los dejó casi imposibles de manipular también ayudó a que parte de su contenido sobreviviera hasta hoy.

La inteligencia artificial logró leer un pergamino carbonizado por el Vesubio hace 2.000 años

PHerc. 1667 mide actualmente 8 por 2 centímetros y conserva apenas una parte de su tamaño original. Manipulaciones realizadas en el pasado habían provocado daños, por lo que intentar abrirlo de manera convencional podía terminar destruyendo el texto.

Para mirar dentro del rollo sin tocarlo, el equipo del Vesuvius Challenge recurrió a microtomografías de rayos X de alta resolución realizadas en el European Synchrotron Radiation Facility, en Grenoble, Francia.

Esos escaneos permitieron seguir las distintas capas del papiro dentro del bloque carbonizado. Luego, un programa reconstruyó sus superficies y las fue desplegando de manera virtual hasta obtener imágenes planas que podían ser examinadas.

Ahí entró en juego el machine learning. Los modelos fueron entrenados para reconocer pequeñas señales de tinta, una tarea difícil porque tanto la escritura como el papiro carbonizado contienen carbono y ofrecen muy poco contraste en las imágenes.

Así aparecieron 20 columnas que habían permanecido ocultas y más de un metro de texto. La escritura estaba en griego y utilizaba scriptio continua: letras mayúsculas colocadas una detrás de otra, sin espacios entre palabras ni signos de puntuación.

Qué dice el papiro que permaneció cerrado durante casi 2.000 años

La lectura de PHerc. 1667 reveló un texto filosófico relacionado con el estoicismo. Los pasajes recuperados hablan sobre la naturaleza humana, el progreso moral, los impulsos y la relación entre lo bueno, lo bello y sus contrarios.

Las máquinas, sin embargo, no hicieron todo el trabajo. Una vez que las letras comenzaron a distinguirse, papirólogos y especialistas en griego antiguo revisaron las imágenes, propusieron lecturas y reconstruyeron palabras a partir de fragmentos incompletos.

El manuscrito también sorprendió por su antigüedad. Los investigadores consideran que podría haber sido escrito entre los siglos III y II antes de Cristo, lo que lo colocaría entre los ejemplares más antiguos recuperados de la biblioteca de Herculano.

Esa biblioteca apareció en la llamada Villa de los Papiros, una lujosa residencia romana descubierta durante excavaciones del siglo XVIII. Allí se encontraron más de 1.800 rollos carbonizados, muchos todavía cerrados.

La colección es excepcional porque conserva una biblioteca del mundo grecorromano en un mismo lugar. Buena parte de los textos identificados hasta ahora está vinculada con filosofía griega, especialmente con autores de tradición epicúrea.

Cómo lograron leer un texto sin abrir el rollo

El Vesuvius Challenge comenzó en 2023 con una meta que parecía difícil: desarrollar herramientas capaces de recuperar la escritura del interior de los papiros sin separarlos físicamente.

Ese año llegó una de las primeras señales de que el método funcionaba. Luke Farritor identificó la palabra griega porphyras, relacionada con el color púrpura, dentro de uno de los rollos escaneados.

Poco después, Farritor, Youssef Nader y Julian Schilliger participaron en la recuperación de 15 columnas de otro manuscrito. Allí aparecieron referencias a música, comida, placer y percepción.

Fuente: Clarín.