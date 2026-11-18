Un partido de fútbol infantil terminó en un episodio de violencia que generó indignación en Argentina. Un padre ingresó al terreno de juego y atacó por sorpresa al árbitro, a quien golpeó con un puñetazo por la espalda tras una decisión tomada durante el encuentro.

El hecho ocurrió en las instalaciones del club Chacarita de Varela, ubicado en Florencio Varela. Las imágenes del incidente muestran cómo el hombre se acerca al referí sin que este advierta su presencia y lo agrede repentinamente.

La situación provocó la reacción inmediata de otras personas que se encontraban en el lugar, quienes intervinieron para retirar al agresor del campo de juego.

Luego de lo sucedido, la institución difundió un pronunciamiento público para rechazar cualquier manifestación de violencia dentro o fuera de sus instalaciones. En el documento, recordó que sus actividades están orientadas principalmente a los niños, las familias y los vecinos de la comunidad.

Asimismo, la dirigencia informó que tomó una determinación respecto al responsable de la agresión: resolvió apartarlo de manera inmediata de la institución y aclaró que su comportamiento no representa los principios del club.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los comportamientos violentos de algunos adultos en el fútbol formativo, un espacio donde los niños deberían disfrutar del deporte y aprender valores como el respeto, la convivencia y el juego limpio.

La agresión contra un árbitro durante un encuentro infantil no solo interrumpe una actividad deportiva, sino que también expone a los menores a situaciones que contradicen el espíritu educativo del fútbol.