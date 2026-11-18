El encuentro en Italia enfrentó la precisión mecánica del autómata con la expresividad humana y planteó si una máquina puede transmitir emoción a través de la música.
18/11/2026 12:57
Escuchar esta nota
TeoTronico, un robot pianista de 53 dedos, compartió escenario con el músico italiano Roberto Prosseda en Prato, ciudad de la región de Toscana, en un encuentro que puso frente a frente la precisión mecánica y la expresividad humana.
Ambos interpretaron piezas de Chopin, alternando solos antes de tocar juntos en una misma actuación.
El programa incluyó también obras de Mozart y Rimsky-Korsakov, donde el autómata exhibió su capacidad de sincronización y exactitud. El evento no tuvo un ganador declarado: su propósito fue plantear una pregunta que atraviesa el mundo del arte y la tecnología, si una máquina puede transmitir emoción a través de la música.
El robot fue creado en 2008 por el ingeniero italiano Matteo Suzzi y funciona mediante electroimanes e instrucciones informáticas que le permiten pulsar las teclas con una exactitud difícil de igualar. Sus 53 dedos le otorgan una ventaja mecánica concreta: puede ejecutar combinaciones y velocidades que están fuera del alcance de cualquier mano humana.
Mira la programación en Red Uno Play