TeoTronico, un robot pianista de 53 dedos, compartió escenario con el músico italiano Roberto Prosseda en Prato, ciudad de la región de Toscana, en un encuentro que puso frente a frente la precisión mecánica y la expresividad humana.

Ambos interpretaron piezas de Chopin, alternando solos antes de tocar juntos en una misma actuación.

El programa incluyó también obras de Mozart y Rimsky-Korsakov, donde el autómata exhibió su capacidad de sincronización y exactitud. El evento no tuvo un ganador declarado: su propósito fue plantear una pregunta que atraviesa el mundo del arte y la tecnología, si una máquina puede transmitir emoción a través de la música.

El robot fue creado en 2008 por el ingeniero italiano Matteo Suzzi y funciona mediante electroimanes e instrucciones informáticas que le permiten pulsar las teclas con una exactitud difícil de igualar. Sus 53 dedos le otorgan una ventaja mecánica concreta: puede ejecutar combinaciones y velocidades que están fuera del alcance de cualquier mano humana.