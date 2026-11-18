¡El éxito del momento también se baila al ritmo de banda! La canción “Casi”, de Jota Narbaja, continúa conquistando al público y sumando reproducciones en plataformas digitales. Ahora, su popularidad inspira una nueva propuesta musical de Pendek’s Band.

La reconocida agrupación publicó una versión con acordes de banda, pensando especialmente en quienes ya quieren disfrutar del tema durante las fiestas de Carnaval.

La canción se ha convertido en una de las melodías que más suenan entre el público boliviano y su ritmo promete contagiar la alegría de las celebraciones carnavaleras.

A través de sus redes sociales, Pendek’s Band explicó que decidió preparar esta propuesta ante los pedidos de sus seguidores y para adelantarse con una versión propia de este éxito.

“Ante tanto pedido de nuestro público, más vale primerear tan buen tema. Esperemos les guste la propuesta, que es un éxito nacional”, expresó la agrupación en su publicación.

Así, “Casi” suma una nueva versión para quienes disfrutan de la música de banda y ya comienzan a calentar motores para el Carnaval.