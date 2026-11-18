El 13 de noviembre encabeza el Calendario Japonés de la Suerte 2027, mientras que el 16 de junio ocupa el último puesto de la clasificación. El popular ranking, que comenzó a circular en redes sociales ante la proximidad del nuevo año, ordena los 366 días según la fortuna que, de acuerdo con esta tradición, podría acompañar a las personas durante 2027.

El listado asigna una posición a cada fecha de nacimiento, desde la considerada más afortunada hasta la que recibe la valoración menos favorable. Se trata de una clasificación simbólica y recreativa que permite a las personas consultar qué lugar ocupa su cumpleaños.

También conocido como Ranking de la Fortuna, este sistema organiza las fechas de nacimiento en una clasificación anual basada en referencias a antiguas prácticas orientales.

Entre sus referencias se encuentra el Rokuyo, un ciclo tradicional japonés de seis días relacionado con el calendario lunar, además de elementos del zodíaco oriental y la numerología, según información publicada por TV Azteca.

La clasificación establece que cuanto menor sea el número del puesto, mayor será la fortuna atribuida a esa fecha para el año correspondiente.

Sin embargo, este calendario no tiene respaldo científico y sus interpretaciones no constituyen predicciones comprobadas sobre el futuro.

Las 10 fechas con mayor fortuna para 2027

De acuerdo con el ranking de 2027, estas son las diez fechas que ocupan los primeros lugares:

13 de noviembre

22 de noviembre

3 de diciembre

16 de agosto

25 de agosto

6 de septiembre

14 de noviembre

23 de noviembre

4 de diciembre

15 de septiembre

Las personas nacidas el 13 de noviembre ocupan el primer puesto y, según la interpretación de esta tradición, tendrían un año asociado con oportunidades laborales, estabilidad emocional y proyectos exitosos.

En el otro extremo, el 16 de junio aparece en el puesto 366. Esta posición se relaciona simbólicamente con la necesidad de actuar con prudencia, especialmente ante decisiones financieras y cambios importantes.

¿Cómo consultar tu posición en el ranking?

Para descubrir qué lugar ocupa tu cumpleaños en el Calendario Japonés de la Suerte 2027, debes buscar el día y el mes de tu nacimiento en el listado completo. La clasificación contempla los 366 días, incluido el 29 de febrero, y ordena las fechas desde el primer puesto hasta el último.

Más allá de la posición que corresponda a cada cumpleaños, este ranking se ha convertido en una curiosidad para recibir el 2027 y compartir sus resultados. Sus interpretaciones deben tomarse como entretenimiento y no como certezas sobre lo que sucederá durante el próximo año.