Quienes planean renovar su imagen antes de que finalice noviembre todavía cuentan con jornadas consideradas propicias por el calendario lunar.

De acuerdo al medio Msn, estas creencias populares sostienen que las distintas etapas del satélite natural influyen directamente en la velocidad de crecimiento o en la durabilidad de cada estilo, sin distinción entre hombres y mujeres.

Del 17 al 23 de noviembre: etapa vinculada tradicionalmente con la fase creciente, recomendada para estimular un crecimiento mucho más acelerado de la melena.

etapa vinculada tradicionalmente con la fase creciente, recomendada para estimular un crecimiento mucho más acelerado de la melena. 24 de noviembre: jornada de Luna llena, ideal para quienes buscan aportar mayor volumen y fuerza a su cabellera tras pasar por las tijeras.

jornada de Luna llena, ideal para quienes buscan aportar mayor volumen y fuerza a su cabellera tras pasar por las tijeras. Del 25 al 30 de noviembre: periodo asociado con la fase menguante, preferido por personas con estilos cortos que desean conservar la forma del corte por más tiempo.

Tradición popular frente a la evidencia

Aunque millones de personas organizan sus visitas a la peluquería guiándose por estos ciclos celestes según el resultado estético que persiguen, los especialistas recuerdan que dichas prácticas carecen de respaldo científico.

La elección final depende estrictamente de las preferencias individuales y del objetivo capilar que cada persona desee alcanzar durante las últimas semanas del mes.