Tradiciones populares vinculan cada fase lunar con distintos beneficios capilares tanto para hombres como para mujeres en lo que resta del mes.
17/11/2026 18:40
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Quienes planean renovar su imagen antes de que finalice noviembre todavía cuentan con jornadas consideradas propicias por el calendario lunar.
De acuerdo al medio Msn, estas creencias populares sostienen que las distintas etapas del satélite natural influyen directamente en la velocidad de crecimiento o en la durabilidad de cada estilo, sin distinción entre hombres y mujeres.
Tradición popular frente a la evidencia
Aunque millones de personas organizan sus visitas a la peluquería guiándose por estos ciclos celestes según el resultado estético que persiguen, los especialistas recuerdan que dichas prácticas carecen de respaldo científico.
La elección final depende estrictamente de las preferencias individuales y del objetivo capilar que cada persona desee alcanzar durante las últimas semanas del mes.
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