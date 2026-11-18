La Navidad de 2026 podría llegar con un cambio en la decoración de los hogares. Los tradicionales árboles navideños, protagonistas de estas fechas durante generaciones, podrían compartir espacio con una alternativa que gana popularidad: las coronas naturales.

De acuerdo con una publicación de Terra, esta propuesta apuesta por una decoración minimalista y elegante, especialmente pensada para quienes viven en departamentos pequeños, tienen mascotas curiosas o simplemente quieren salir de lo convencional.

Las coronas están elaboradas principalmente con ramas verdes y frutos rojos, elementos que evocan la vida, la alegría y la esperanza. Su característica forma circular también representa el amor eterno y la continuidad, convirtiéndolas en un adorno con significado especial para las celebraciones de fin de año.

Una de sus ventajas es que no necesitan demasiados accesorios para destacar. Sin embargo, pueden personalizarse con luces, lazos y pequeñas bolas navideñas, de acuerdo con el gusto de cada familia y el estilo de sus ambientes.

Esta tendencia también se relaciona con el Feng Shui, una práctica que atribuye a las coronas navideñas la capacidad simbólica de atraer prosperidad, bienestar y energías positivas al hogar.

Así, las coronas naturales se presentan como una alternativa para quienes desean vivir una Navidad diferente, sin renunciar al espíritu de estas fiestas. Aunque el árbol tradicional sigue siendo un clásico, esta propuesta podría conquistar a quienes buscan renovar sus espacios con sencillez y creatividad.