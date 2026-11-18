Un video registrado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en Estados Unidos, se volvió viral y desató una ola de indignación en redes sociales. Las imágenes muestran a un trabajador de equipaje manipulando varios estuches de guitarra y lanzándolos al pavimento, para luego apilarlos uno sobre otro sin aparentes precauciones.

En el clip se observa cómo el operario descarga los estuches desde un remolque y los deja caer al suelo, una escena que generó preocupación por los posibles daños que podrían sufrir los instrumentos.

La polémica creció después de que usuarios y medios en redes señalaran que las guitarras tendrían un valor cercano a los US$ 3.000. Sin embargo, no se ha precisado si esa cifra corresponde a cada instrumento o al conjunto, ni se ha confirmado el valor de los equipos que aparecen en el video.

Las imágenes provocaron reacciones de músicos y viajeros, quienes cuestionaron el manejo del equipaje frágil y reclamaron mayor cuidado durante las operaciones aeroportuarias.

El video: La grabación muestra el momento en que el trabajador arroja y apila los estuches de guitarra durante la descarga en el aeropuerto.