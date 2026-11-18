Antonela Roccuzzo volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por su desempeño en el gimnasio. La empresaria argentina compartió un video de su entrenamiento de tren superior y mostró uno de sus últimos logros físicos: completar dos dominadas sin ayuda de bandas elásticas.

“Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron 2 sin banda. Small wins, big progress!”, escribió Roccuzzo en su cuenta de TikTok, acompañando la publicación con el tema Luxury.

El registro recibió miles de reproducciones y generó numerosos comentarios de seguidores que destacaron su constancia y evolución física. Algunos incluso le pidieron que compartiera sus ejercicios para seguir su ejemplo.

A sus 38 años, Antonela mantiene una rutina de actividad física que ocupa un lugar importante en su vida cotidiana. Sus entrenamientos combinan ejercicios de fuerza con pesas y máquinas, además de actividades cardiovasculares como el fit jump, que realiza sobre un mini trampolín.

En sus publicaciones también ha mostrado ejercicios como sentadillas búlgaras, peso muerto e hip thrust, movimientos que forman parte de sus sesiones para trabajar distintos grupos musculares.

Mientras Antonela comparte sus avances en el gimnasio, Lionel Messi se prepara para afrontar una nueva etapa con el Inter Miami. El conjunto estadounidense iniciará su participación en los playoffs de la MLS Cup 2026 este sábado 21 de noviembre frente al Columbus Crew.

La pareja, que tiene tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, reside en Miami, donde combina su vida familiar con los compromisos profesionales y deportivos.