Una tranquila caminata matutina terminó en una escena de terror. Una mujer fue atacada y mordida varias veces por un mono mientras caminaba por un complejo residencial de la ciudad de Vadodara, en India. La agresión le provocó heridas profundas en distintas partes del cuerpo y quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en Infinium Flats, ubicado en el sector TP-13 de Chhani Jakatnaka. Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por los residentes y trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el animal ingresó repentinamente al complejo residencial y se abalanzó sobre la mujer mientras realizaba su habitual caminata matutina.

El mono la mordió en reiteradas ocasiones y le provocó graves lesiones. Los desesperados gritos de la víctima alertaron a otras personas que se encontraban en el lugar, quienes acudieron rápidamente para auxiliarla y ayudarla a llegar a un centro de salud.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que captaron el momento de la agresión, comenzaron a circular en redes sociales y generaron preocupación entre los habitantes del sector.

Tras lo ocurrido, los vecinos alertaron al Departamento Forestal y solicitaron una intervención urgente para evitar nuevos ataques. Finalmente, un equipo de agentes forestales logró capturar al animal y trasladarlo a una jaula durante el sábado.